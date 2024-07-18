Из Казани начнут летать регулярные рейсы в Шанхай

Фото: Динар Фатыхов

С 28 сентября запустят прямые рейсы между Казанью и Шанхаем. Об этом в телеграм-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустит перелеты по маршруту три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Вылеты из Казани в международный аэропорт Пудун (PVG) в Шанхае запланированы на 20.00 с прибытием в 9.00 следующего дня по местному времени. Обратные рейсы из Шанхая вылетают в 12.30 и прибывают в Казань в 17.00.

Это не единственный маршрут China Eastern Airlines в России: авиакомпания также предлагает рейсы из Шанхая в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, что из Казани начнут выполняться регулярные рейсы в Ереван с 9 августа и Ташкент с 4 августа.

Дарья Пузикова