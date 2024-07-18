В России разработали мобильный комплекс «Леший» для защиты военных машин от атак дронов

Фото: Ринат Назметдинов

В России разработали новый мобильный комплекс под названием «Леший». Он предназначен для защиты военной техники от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Росэлектроника».

— Подавитель, входящий в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами, — говорится в сообщении.

Радиус действия нового комплекса составляет не менее 250 метров. В корпорации также отметили, что он может эффективно работать в движении, но его можно использовать и стационарно.

Кроме того, был разработан комплекс противодействия беспилотникам «Гроза». Его цель — защита военнослужащих и объектов военной и гражданской инфраструктуры от атак дронов. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров.

Напомним, что дроны неоднократно предпринимали попытки атаковать предприятия Татарстана. Раис республики Рустам Минниханов заявил, что безопасность людей — вопрос номер один и подчеркнул, что «никто не сможет защитить нас, кроме нас самих».

Олег Исаков