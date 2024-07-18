В Набережночелнинском суде Татарстана продлили арест бывшему вице-премьеру Энгелю Фаттахову

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Набережночелнинском городском суде Татарстана подозреваемому по делу о взятке в 22 млн рублей бывшему вице-премьеру — министру образования республики Энгелю Фаттахову продлили арест на 2 месяца. Об этом «Реальному времени» сообщили в суде.

Теперь дважды бывший глава Актанышского района Татарстана будет находиться под стражей до 21 сентября 2024 года.

Напомним, дело против Фаттахова возбуждал руководитель Следкома по Татарстану Валерий Липский. Основанием послужили оперативные материалы экономической полиции и заявление со стороны предполагаемого взяткодателя — представителя ООО «ПСК «Спецстрой» Алмаза Муртазина.

Рената Валеева