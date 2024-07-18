Долговую расписку семьи ректора КАИ на 21 млн рублей проверят на давность

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский суд Казани решил направить на экспертизу долговую расписку о получении займа в 21 млн рублей семьей ректора КНИТУ-КАИ в 2022 году. Такое ходатайство было заявлено прокуратурой Татарстана, представитель которой выразила сомнение в том, что рукописная дата на документе соответствует действительности.



Прокурор Лилия Фаттахова просила поставить перед экспертами московского учреждения вопросы: соответствует ли указанная в расписке дата реальному сроку изготовления документа и подвергалась ли расписка термической, химической или иной обработке.

Представитель ответчиков, адвокат Наталья Фарукшина сообщила — расписка не погашена и, чтобы ею распоряжаться, нужно получить согласие держателя, то есть бизнесмена Айрата Ахмадеева. Она напомнила — на прошлом заседании суда Ахмадеев рассказал о давней дружбе с Тимуром и Лирой Алибаевыми, на словах подтвердил подлинность документа, а также представил данные о своей финансовой состоятельности на период выдачи беспроцентного займа. «Проведение экспертизы предполагает частичное уничтожение документа», — подчеркнула Фарукшина, а позже пояснила: оперативно выяснить позицию Ахмадеева не получится — сразу после допроса он вновь улетел за границу и вернется, предположительно, лишь в августе.

Напомним, прокуратура желает «раскулачить» семью казанского ректора на 33 млн рублей — изъять в доход государства три квартиры на 9 млн и взыскать солидарно с Тимура и Лиры Алибаевых 24 млн рублей. Последняя сумма, по данным истца, в 2022 году была переведена со счетов супруги ректора в турецкий банк. Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами госслужащей Алибаевой — сотрудницы Управления Федерального казначейства, в надзорном ведомстве полагают, что часть покупок и денежных переводов ее семьи не подтверждена законными доходами.

Ответчики иск не признают и настаивают — квартиры приобретались на законные сбережения и заемные средства того же Ахмадеева, а 24 млн рублей направлялись на обучение дочери с учетом его же помощи семье.

Что рассказывал на допросе кандидат политических наук, директор фирмы «Дайк» и друг семьи ректора — в материале «Реального времени».