В Госдуме предложили сократить срок предоставления субсидий военным до 3 лет

Фото: Максим Платонов

Военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, могут предоставить субсидии на приобретение или строительство жилья в течение 3 лет.

На данный момент ожидание жилищной субсидии превышает 6 лет. Это связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета и отсутствием законодательно утвержденных сроков обеспечения.

Минобороны направило в Минфин сведения о дополнительной потребности в бюджетных средствах на сумму 571 млрд рублей, что позволит обеспечить около 27 тысяч военнослужащих. Но в бюджете запланированы только 13,3 млрд рублей — этих денег хватит на обеспечение всего 5,4 тысячи.

Напомним, что Минобороны России предлагает ввести специальную справку, подтверждающую участие граждан в специальной военной операции (СВО), чтобы упростить получение мер поддержки и льгот.