В центре Казани застроят территорию в 30 гектаров у ТЦ «Сувар Плаза» и озера Кабан

Фото: Дарья Пинегина

В Казани доработали проект застройки у торгового центра «Сувар Плаза» и озера Кабан, который появился в конце 2023 года, — вместо одного дома там могут появиться несколько. Также в планах реконструировать школу №41 и построить новый детский сад. Подробнее об истории проекта и новых планах исполкома Казани — в материале «Реального времени».

Первый проект появился в конце 2023-го, но его отправили на доработку



Площадь территории в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова, о которой идет речь, составляет 30 гектаров. На данный момент она включает в себя несколько десятков уже построенных зданий: три детских сада, гимназию №27 и школу №41, пожарную часть, общежитие и другие многоквартирные дома. Рядом расположен сквер Хади Такташа, остановка общественного транспорта «Улица Марселя Салимжанова», Закабанная мечеть, ИТ-парк имени Башира Рамеева, торгово-офисный центр «Сувар Плаза», который сейчас находится на реконструкции, и набережная озера Кабан. Неподалеку реализуется масштабный проект — строительство нового театра Камала. К слову, его собираются сдать в эксплуатацию к саммиту глав государств БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

Первый проект обновления территории появился в ноябре прошлого года. Согласно ему, напротив ресторана «Пашмир» должны были построить новый жилой дом. Многоквартирная четырехэтажка по проекту занимала участок площадью чуть более 4,6 тыс. кв. метров. По соседству с ней на 900 «квадратах» заложили новое торгово-административное здание и парковку на 107 машино-мест. Также было запланировано строительство автодороги, которая свяжет улицы Туфана Миннуллина и Хади Такташа, и обустройство озелененного бульвара площадью 9,2 тыс. кв. м.

Однако по итогам общественных обсуждений проект отклонили и отправили на доработку. Об этом попросил близкий казанской мэрии застройщик — компания «КамаСтройИнвест», которая и собиралась возводить жилой дом. Согласно ППТ, земля под ним находилась в зоне размещения существующих объектов нежилого назначения. Судя по карте, здесь небольшой пустырь и несколько гаражей. Поэтому компания предложила изменить зону участка в ППТ на зону размещения многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными объектами обслуживания. Городская комиссия сочла целесообразным учесть это предложение.

Площадь застройки увеличили в несколько раз, добавили детсад и реконструкцию школы

Доработанный проект поступил накануне на антикоррупционную экспертизу. Предложения застройщика были учтены: согласно данным публичной кадастровой карты, участок площадью 4,6 тыс. кв. метров под будущим домом теперь можно использовать под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

Вместе с тем в новом проекте в несколько раз увеличена жилая застройка — до 23,6 тыс. кв. метров. Она появится вдоль улицы Хади Такташ — в старом проекте это была зона размещения существующих объектов нежилого назначения, теперь же там также можно возводить многоквартирные дома. В итоге жилая застройка появится в трех местах. Это уже планируемый ранее ЖК-1 (5 060 кв. м жилья, 1 667 кв. м помещений нежилого назначения) и новые ЖК-2 (21 106 кв. м жилья, 5 240 кв. м помещений нежилого назначения) и ЖК-3 (7 000 кв. м жилья, 3 000 кв. м помещений нежилого назначения). Максимальная этажность домов теперь составит не 4, а 10 этажей. В итоге площадь нового жилого строительства составит 33,1 тыс. кв. м, площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения — 9,9 тыс. кв. м. На сколько человек рассчитаны дома, не уточняется.

В связи с увеличением застройки появилась потребность в новых объектах инфраструктуры. Проектом запланирована реконструкция школы №41 и увеличение вместимости до 1 500 мест, а также стройка нового детсада на 120 мест. Также в новых домах появятся опорный пункт охраны правопорядка, женская консультация, раздаточный пункт молочной кухни.

Вместе с тем в новом проекте в несколько раз увеличена жилая застройка — до 23,6 тыс. кв. метров. Она появится вдоль улицы Хади Такташ. Реальное время / realnoevremya.ru

Бульвар в новом проекте остался, но его площадь значительно уменьшили — с 9,2 до 5,7 тыс. кв. м. Также предусмотрена реконструкция улицы Хади Такташа, на плохое состояние которой неоднократно жаловались местные жители, и строительство продолжения улицы Туфана Миннуллина. Сейчас рабочие укладывают пешеходные тротуары и саму дорогу. «Реальное время» писало, что вместе с появлением дороги предполагается возведение озелененного бульвара площадью 9,2 тыс. кв. метров. Ремонт дорог обойдется в 2,2 млрд рублей, общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 1,3 км. Работы планируют завершить до 20 ноября 2025 года.

На месте будущей застройки побывал корреспондент «Реального времени». Там, где по проекту расположится ЖК-1 от «КамаСтройИнвест», по-прежнему заросший пустырь, обнесенный забором (на постере). В районе ЖК-2 и ЖК-3 расчищена площадка и ведутся подготовительные строительные работы.

В районе ЖК-2 и ЖК-3 расчищена площадка и ведутся подготовительные строительные работы. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Стоит подчеркнуть, что на месте стоит несколько старых деревянных домов. На месте одного из них по адресу: Хади Такташа, 39, должно появиться торговое здание с функцией общественного питания.

Парковка станет больше — но число мест может измениться

В плане парковок также произошли изменения — теперь нужно минимум 500 мест. В связи с размещением планируемой жилой застройки на территории исторического поселения расчетное количество машино-мест постоянного хранения автомобилей сокращено на 30%. План по парковкам следующий:

для ЖК-1: постоянного хранения — 45 м/м, гостевых стоянок — 9 м/м, для нежилых помещений — 34 м/м. Итого общая потребность — 88 м/м;

для ЖК-2: постоянного хранения — 185 м/м, гостевых стоянок — 38 м/м, для нежилых помещений — 105 м/м. Итого общая потребность — 328 м/м;

для ЖК-3: постоянного хранения — 62 м/м, гостевых стоянок — 13 м/м, для нежилых помещений — 60 м/м. Итого общая потребность — 135 м/м.

Какие именно парковки появятся, надземные или подземные, будет решено на последующих стадиях проектирования.

— В случае уменьшения площади жилищного фонда, площади встроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения многоквартирных жилых домов количество машино-мест и вместимость паркингов (наземных и подземных) уменьшаются, исходя из фактических показателей площадей на основании действующих нормативов, — отмечается в проекте.

В отношении территории хотят принять решение о ее комплексном развитии

Под реализацию проекта изымут 59 участков, в том числе те, где сейчас расположены гаражи. Территорию планируют осваивать в три этапа. На первом планируется строительство ЖК-1, ЖК-2, ЖК-3, а также торгового здания с функцией общественного питания. На втором планируется принять решение о комплексном развитии территории, а также разработать проектно-сметную документацию для строительства детсада и реконструкции школы. Третий предполагает ввод в эксплуатацию этих объектов.

Также предусмотрена реконструкция улицы Хади Такташа, на плохое состояние которой неоднократно жаловались местные жители, и строительство продолжения улицы Туфана Миннуллина. Сейчас рабочие укладывают пешеходные тротуары и саму дорогу. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Строительство детского сада и реконструкция общеобразовательной школы, указанные в третьем этапе, могут быть реализованы вне очереди в случае принятия решения о комплексном развитии территории. В связи с чем строительство жилой застройки, указанной в третьем этапе, также может осуществляться вне очереди, — говорится в проекте.

При этом реализация второго и третьего этапов может осуществляться параллельно и до завершения первого этапа — но, опять же, после принятия решения о комплексном развитии территории властями города Казань



Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в этом квартале появится новый пешеходный сценарий. Дорожки будут проложены с учетом маршрутов жителей всех возрастов — к школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта и перекресткам.

Квартал также благоустроят в рамках программ «Наш двор» и «Дорога в школу»

Кварталу, ограниченному улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и Марселя Салимжанова, уделяется особое внимание. Здесь проживает около 7 тыс. человек, четверть из которых — дети.

В 24 дворах этой территории проводится благоустройство в рамках программ «Наш двор» и «Дорога в школу». В рамках ремонта будет проложено 5 километров новых пешеходных дорожек, установлено 12 игровых площадок, шесть спортивных площадок с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами. Появятся и площадки для игры в стритбол, зоны отдыха для пожилого населения, хозяйственно-бытовые площадки. Особенностью территории станет самая большая по размеру придомовая рекреационная зона, на которой установят сцену со зрительскими местами для проведения массовых мероприятий. Также добавят 226 опор освещения и 100 парковочных мест.

В мае мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что в этом квартале появится новый пешеходный сценарий. Дорожки будут проложены с учетом маршрутов жителей всех возрастов — к школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта и перекресткам.