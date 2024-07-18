На границе Татарстана и Башкортостана отремонтируют мост над рекой Ик за 980 млн рублей

ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» заказало реконструкцию мостового перехода через реку Ик на автомобильной дороге Октябрьский — Уруссу.

Длина моста составит 238,52 метра. Скриншот Яндекс Карт

В настоящее время проводится конкурс подрядчиков на право выполнения работ. Сумма контракта составляет 980 млн рублей.

Согласно проектной документации, первичные работы в районе моста планируют начать уже в августе 2024 года. Спустя год начнется монтаж балок пролетов моста, который продлится с ноября 2025 по март 2026-го. Ввод в эксплуатацию запланирован на август-сентябрь 2026 года, а полный пуск — на 10 октября 2026-го.

При этом минимальный гарантийный срок моста составит не менее 8 лет. Он будет распространяться как на сам мост, так и на его дорожное полотно.



В апреле этого года из-за паводков на границе Татарстана и Башкирии затопило мост, связывающий две республики.

Также напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане планируется завершить оставшиеся работы на сумму 8,2 млрд рублей.

Олег Исаков