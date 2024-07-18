Ирада Аюпова: «Это для всех нас, для жителей, вызов — а достойны мы этого театра?»

Министр культуры Татарстана обсудила с журналистами новое здание Камаловского и кинофестиваль

Ирада Аюпова предложила поспорить о вкусах. Фото: Динар Фатыхов

«Не культура обслуживает государство, а государство обслуживает культуру. Я говорю это на каждой коллегии шесть лет. Мы должны помнить: от нас остается только один след — культурный», — так общалась министр культуры РТ Ирада Аюпова на традиционной летней пресс-конференции, которая длилась на этот раз два часа. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Алтын Минбар» как правильное решение

Журналистов на этот раз собрали в кинотеатре «Мир», продемонстрировав им вначале, как работают киномеханики. Связано это было с тем, что значительная часть озвученных планов касалась кинематографа. Встречу назвали «О вкусах спорят».

В сентябре в Казани начинается фестиваль, который и сама Аюпова, оговорившись, назвала «фестивалем мусульманского кино». Теперь он называется «Алтын Минбар». В первый его день завершится проект «Кино за 7 дней», в котором участвуют команды стран БРИКС, кроме Эфиопии, но с Саудовской Аравией. Аюпова упомянула, что именно от кино плясали, устраивая культурный десант в Малайзию в июне этого года. Показы дополнили декоративно-прикладным искусством, выставками, презентацией наших изданий. Вскоре страна решила вступить в БРИКС. «Мы шутили, что это мы создали такой благоприятный культурный фон», — отметила министр.

— Сама заявочная кампания продемонстрировала, что решение было правильным, — прокомментировала Аюпова смену названия фестиваля. — Нужно было очень четко сказать, что такое мусульманское кино. Снятое по мусульманским канонам, в мусульманских странах? Либо один из героев должен быть мусульманином? Мы всегда упирались в то, что эта терминологическая неопределенность отпугивала многих людей.

При этом, по словам Аюповой, контакты фестиваля с ДУМ РТ и ДУМ РФ сохраняются, как и идеология разговора о духовно-нравственных ценностях.

На «Алтын Минбаре» традиционно будет показана национальная программа, и министр несколько раз упомянула и о проблемах республиканского кино.

— Ни один региональный бюджет не закроет по своим масштабам ИРИ, Фонд развития кино. Я могу назвать одну конкретную задачу, — очевидно, имея в виду наш кинематограф, сказала Аюпова: — Чтобы уметь побеждать в таких федеральных конкурсах, нужно правильно формулировать мысль, описывать синопсис, грамотно писать сценарий.

Сейчас Татарстан стоит перед выбором пути развития. Это может быть «якутская история», с развитием своих кадров, или кинокомиссия (так сделали в Ульяновске, Калининграде, которые пошли по пути продвижения территорий как локаций для съемок).

— Я не нашла для себя еще ответа, — отметила Аюпова.

И указала, что один из залов нового Камаловского может быть киностудией — там можно снимать фильмы в павильоне.

Над репертуаром Камаловского думают все татарские режиссеры республики

— Строительство идет под жестким контролем, — ответила Аюпова на вопрос о сроках, ведь новый театр планируют открыть в октябре. — Они смотрят, и чтобы цемент полностью затвердел, и коммуникации [были проложены точно]. Там просто технологии — уровня «бог». У них сантиметровые, миллиметровые погрешности по прокладке коммуникаций. Сцены, которые там монтируют, — очень высокотехнологичные.

Судьба старого здания театра Камала официально еще не решена. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я сейчас скажу очень провокационную вещь, — предупредила министр. — У нас сейчас так много кричат люди про сохранение татарского языка. Очень много кричат. Но в театр кукол «Экият» билеты покупают на русские спектакли. Новое здание — это испытание. Насколько мы сможем сделать национальное искусство привлекательным для зрителя? Конечно, там есть возможности перевода и можно адаптировать текст на любой язык. Но тут же не только язык, но и душа.

Речь идет о том, пояснила Аюпова, как с вместимостью 1 300 человек в четырех залах сделать пространство театра привлекательным для всех целевых аудиторий.

— Это для всех нас, для жителей, вызов — а достойны мы этого театра? — резюмировала министр, назвав новое здание «центром сохранения национального духа, национальной традиции».

Процесс подготовки идет, над этим думают все режиссеры республики. Тимур Кулов, Сардар Тагировский, Айдар Заббаров, Туфан Имамутдинов, Фарид Бикчантаев, Олег Киньзягулов. На год прописаны активности — «и образовательные, и хайповые». Кроме того, при театре формируется студия — ее студенты будут учиться заочно в ГИТИСе.

По делу Раиля Садриева продолжается проверка, ведет ее и Минкульт РТ. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Музыкальный театр, может, будет, но это не точно

Что касается концепции музыкального театра, то Аюпова указала, что не может сказать, что именно такой театр окажется в старом здании Камала.

— Музыкальный театр — это в первую очередь репертуар, — сказала министр. — Это должно быть не менее 20 спектаклей, которые можно запустить в прокат. Я считаю, что должен быть промежуточный этап, когда основной акцент в постановочной части будет сделан на музыкальной драматургии.

Но пока что в первую очередь нужно перед Миннихановым защитить концепцию нового здания, заметила Аюпова. Многие придут в новый театр Камала сначала на экскурсию. И задача театра — «стимулирование вторых и последующих посещений».

— Мы надеемся, что они сохранят свое лицо, — сказала глава ведомства о Камаловском, — но уровень эмпатии будет больше.

Говоря о театре, журналисты не могли не поинтересоваться мнением министерства о деле главы Буинского театра Раиля Садриева, которого обвиняют в продаже билетов на три показа моноспектакля «Дервиш» с перечислением денег на ИП супруги.

— Я предлагаю сегодня в принципе отбросить эмоции, — сказала министр. — И разделить два понятия: Раиля как творческую личность и административное устройство театра. Сейчас идет проверка, административные органы смотрят, мы тоже проверяем ту информацию, которую они дают, как у нас это документально проходило.

Тур по городищам пока не вызвал восторга у туркомпаний. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

И о том, что получилось «не очень»

Также спикер открыто признала, что туристический проект «По следам караванов» (с путешествием по городищам Чистополя, Биляра, Болгара) пока находится на стадии согласования стоимости.

— Мы до сих пор спорим с туристическими компаниями. Они правы в некоторой степени, это оказался тяжелый проект. Но если его отшлифовать, у него будет очень большой потенциал, — указала глава ведомства, отметив, что проблема в цене: не каждый готов заплатить 8 900 рублей за два дня. А сумма складывается в основном из стоимости проезда и проживания.

Наверное, в связи с проблемами регионального туризма связана и неудача конкурса краеведов: на него подано всего 10 заявок.

— А ведь я, когда была маленькой, то была лучшим экскурсоводом по Баку — для своей родни, — объяснила Аюпова свою печаль.

Корреспондент «Реального времени» в связи с этим поинтересовался, работает ли министерство с фондами, в которых хранится память — кино, музыка. Ведь отнюдь не все легко можно найти в Сети.

— Я очень сожалею, что это не в полной мере работает, — ответила Аюпова. — Но когда мы запускали с Атнинским театром интернет-радио, мы передали им все архивы, которые у нас были. Но у нас есть проблемы архивов ГТРК и так далее. На встрече с Рустамом Нургалиевичем в апреле эта тема озвучивалась. Мое мнение — должен быть центр ответственности. На сегодняшний день 80% фондов не у нас.

Также мы поинтересовались судьбой музея Салиха Сайдашева, ведь композитору в следующем году будет 125. Аюпова указала, что новые концепции пока вызвали у нее с руководством споры: одна была мемориальной, другая — художественной, но слишком дорогой.

Судьба ЦУМ как центра ремесленников во многом зависит и от покупателей. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

— Самая большая проблема в том, что медиа нас испортили. Мы живем новыми картинами, новыми событиями, нам надо постоянно чему-то удивляться, — отметила Аюпова, указав, тем не менее, что диалог с музеем продолжается.

Еще один вопрос — судьба центра ремесел в ЦУМе. Министр указала, что у этой отрасли есть три пути развития. Первый — это внутреннее потребление.

— Поднимите руки, на ком надето что-то, что произведено в Татарстане, — попросила спикер, сама выступив живым примером — тут и платье, и обувь. — А если бы таких было больше, то и проблем бы не возникало, — продолжила Ирада Аюпова.

Второй путь — экспорт. Но здесь нужен большой ассортимент всех размеров. Как его обеспечат наши умельцы? Третий путь — через Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, патент на авторское художественное решение, которое будет отшиваться крупным производителем.

Журналистов беспокоил вопрос проведения нового «Үзгәреш җиле». В этом году его не будет в связи с мероприятиями форума БРИКС, пояснила министр: артисты «загружены по самое не хочу». Может, в следующем году?

— Не могу сказать, давайте доживем. Это не от меня зависит. Это проектная деятельность. Защитим концепцию — будет, — отметила Ирада Аюпова, на сладкое выдав инсайд: 25 августа в театре Кариева появится новый директор.

На смену ушедшей в апреле Луизы Янсуар придет Ильнур Гайниев, с 2020 года работавший в той же должности в Мензелинском театре. Это значит, что и там придется решать кадровый голод.