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Новым директором казанского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева станет Ильнур Гайниев

15:32, 18.07.2024

Новым директором Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева станет Ильнур Гайниев. Ранее этот пост занимал Искандер Валиев.

Ильнур Гайниев родился 5 июля 1988 года в Мензелинском районе. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по профилю «народное художественное творчество».

Начиная с октября 2020 года он занимал пост директора Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева.

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