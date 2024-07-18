Новым директором казанского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева станет Ильнур Гайниев
Новым директором Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева станет Ильнур Гайниев. Ранее этот пост занимал Искандер Валиев.
Ильнур Гайниев родился 5 июля 1988 года в Мензелинском районе. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по профилю «народное художественное творчество».
Начиная с октября 2020 года он занимал пост директора Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева.
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