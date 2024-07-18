МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 15 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде-2024. Среди них есть представители различных видов спорта: теннисисты, велогонщики, пловцы и другие.
В списке оказались:
- теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина;
- каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко;
- пловец Евгений Сомов;
- велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица;
- выступающая в прыжках на батуте Анжела Бладцева.
Стоит отметить, что казанская теннисистка Вероника Кудерметова не примет участие в соревнованиях. Она не получила разрешения выступать под нейтральным флагом. Помимо нее еще несколько российских теннисистов отклонили предложение МОК.
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