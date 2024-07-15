«Елмай» — новый детский парк в Казани, 275 млн победителям Игр БРИКС, окончание весеннего призыва
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 15 июля.
- Жители Казани выбрали название для нового детского парка на Кремлевской набережной — «Елмай». Парк станет одним из крупнейших в городе и расположится между «Урамом» и Национальной библиотекой Татарстана. Открытие планируется ко Дню города.
- В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. В российскую армию направлены 150 тыс. человек, Призывники весенней кампании не направлялись в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
- Правительство России выделило более 274,7 млн рублей на денежные премии для победителей и призеров Игр БРИКС, которые проходили в Казани с 12 по 24 июня. Сумма выплат зависит от вида медали и роли спортсмена — чемпионы получат 358,4 тысячи рублей, тренеры победителей — 137,2 тысячи рублей.
- Делегация Татарстана, возглавляемая муфтием Камилем хазратом Самигуллиным, попала под обстрел во время своей третьей поездки в зону СВО. Несмотря на опасность, муфтий и его спутники смогли добраться до трех военных частей, где встретились с солдатами, поддержали их морально и ознакомились с условиями службы. Делегация провела в зоне боевых действий три дня.
- Государственный долг Татарстана сократился на 334 млн рублей за июнь 2024 года, составив 109,9 млрд рублей. Основная часть долга — 100,9 млрд рублей — приходится на федеральные бюджетные кредиты, а оставшиеся 8,2% — на государственные гарантии.
- Российский экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на ралли-рейде «Шелковый путь», став победителем в общем зачете. Для Сотникова это уже пятая победа в этой гонке, а также он является двукратным победителем ралли «Дакар».
- Казань вошла в топ-10 городов России по объему введенного жилья в 2023 году, заняв 7-е место с показателем 1,33 млн квадратных метров.
- В Нижнекамске 66-летняя пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей, став жертвой мошенников, которые под предлогом продления медицинского полиса выманили у нее деньги. Злоумышленники использовали новую схему, включающую звонки от «сотрудников» ПФР, чтобы убедить пенсионерку перевести деньги на «безопасный» счет.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые сетевые компании в каждом регионе России, кроме Москвы, где их будет две. Эти компании, которые будут отвечать за надежность энергоснабжения, консолидируют небольшие сети в регионах и смогут компенсировать расходы через тариф, однако не все затраты будут учтены.
- Совет Елабужского района Татарстана принял решение о корректировке границ района, чтобы привести их в соответствие с границей республики, смежной с Удмуртией. Изменения включают в себя корректировку границ села Большешурнякское, что позволит обеспечить более точное отражение административных границ на картах и в документах.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее правительство подали в отставку после того, как она была предложена на пост главы дипломатии Евросоюза. Каллас заявила, что столкнулась с беспрецедентными кризисами, но продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
- В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. С 16 по 22 июля в некоторых районах сохранится четвертый класс опасности, а на западе — пятый класс, что означает высокий риск возникновения пожаров из-за сухой и жаркой погоды. Предыдущее предупреждение было объявлено 11 июля, после которого в некоторых районах прошли сильные ливни и шквалистый ветер.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил реформу школьных экзаменов. Он заявил, что результаты экзаменов после девятого класса необходимо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы.
- Баскетбольный клуб УНИКС и ассистент главного тренера Джордже Варагич прекратили сотрудничество — сербский специалист перешел в другой клуб. Варагич, работавший в казанском клубе с 2019 года, помог УНИКСу завоевать чемпионство в Единой лиге ВТБ и России в 2023 году.
- В Татарстане выделено 80,7 млн рублей на закупку государственной символики для учебных заведений. Эта мера обусловлена новым законом, вступившим в силу с 1 сентября 2024 года, который обязывает все образовательные учреждения, включая детские сады и вузы, размещать государственный флаг. Планируется закупка флагов и гербов как России, так и Республики Татарстан для более чем 1 100 школ.
- Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков назначен главным тренером казанского «Сокола». Двукратный чемпион России имеет богатый опыт работы как игрока, так и тренера, в том числе в «Ахмате», «Химках» и тамбовском «Спартаке».
- Нидерландская компания Yandex N.V., владевшая российским «Яндексом», полностью вышла из состава акционеров группы, продав бизнес консорциуму российских инвесторов и менеджеров. Новым основным владельцем «Яндекса» стал «Консорциум.Первый». Yandex N.V. сменит название, а акции «Яндекса» начнут торговаться на Московской бирже под тикером YDEX.
- Основательница сети детских садов «Егоза» Наталья Реснянская признана виновной в трех преступлениях и приговорена к 3,5 года лишения свободы условно. Суд также обязал Реснянскую выплатить 1,065 млн рублей Минобрнауки Татарстана. Реснянская обвинялась в хищении средств у кредиторов и получении бюджетных субсидий на основании недостоверных данных о количестве воспитанников.
- Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана», сыграет главную роль в новой экранизации «Руслана и Людмилы». Фэнтези-блокбастер, который выйдет в 2027 году, снимет режиссер Егор Чичканов. Съемки проекта стартуют весной 2025 года.
Ключевые события 873-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские силы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Украинский БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.
- Военнослужащие «Южной» группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ британского производства АС-90 в районе населенного пункта Ильинка.
- Российские войска продвинулись в Харьковской области, ЛНР и ДНР, заняв более выгодные позиции и нанеся поражение подразделениям ВСУ. В ходе боев были уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab и Archer, несколько гаубиц, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и девять складов боеприпасов противника.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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