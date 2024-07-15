Правительство России выделило более 274,7 млн рублей на поощрение победителей и призеров игр БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Победители и призеры спортивных игр стран БРИКС получат денежные вознаграждения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего на поощрение спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей. За каждую медаль полагается определенная сумма:

чемпионам спортивных игр стран БРИКС — 358,4 тысячи рублей;

обладателям серебряных медалей — по 179,2 тысячи рублей;

спортсменам, завоевавшим бронзовые медали, — по 107,5 тысячи рублей.

Также выплаты предусмотрены для тренеров, подготовивших призеров Игр:

за золотую медаль — 137,2 тысячи рублей;

за серебряную — 67,6 тысячи рублей;

за бронзовую — 40,96 тысячи рублей.

Напомним, бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей.