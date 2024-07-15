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Правительство России выделило более 274,7 млн рублей на поощрение победителей и призеров игр БРИКС

10:34, 15.07.2024
Правительство России выделило более 274,7 млн рублей на поощрение победителей и призеров игр БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

Победители и призеры спортивных игр стран БРИКС получат денежные вознаграждения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего на поощрение спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей. За каждую медаль полагается определенная сумма:

  • чемпионам спортивных игр стран БРИКС — 358,4 тысячи рублей;
  • обладателям серебряных медалей — по 179,2 тысячи рублей;
  • спортсменам, завоевавшим бронзовые медали, — по 107,5 тысячи рублей.

Также выплаты предусмотрены для тренеров, подготовивших призеров Игр:

  • за золотую медаль — 137,2 тысячи рублей;
  • за серебряную — 67,6 тысячи рублей;
  • за бронзовую — 40,96 тысячи рублей.

Напомним, бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей.

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