Правительство России выделило более 274,7 млн рублей на поощрение победителей и призеров игр БРИКС
Победители и призеры спортивных игр стран БРИКС получат денежные вознаграждения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего на поощрение спортсменов и тренеров будет направлено более 274,7 млн рублей. За каждую медаль полагается определенная сумма:
- чемпионам спортивных игр стран БРИКС — 358,4 тысячи рублей;
- обладателям серебряных медалей — по 179,2 тысячи рублей;
- спортсменам, завоевавшим бронзовые медали, — по 107,5 тысячи рублей.
Также выплаты предусмотрены для тренеров, подготовивших призеров Игр:
- за золотую медаль — 137,2 тысячи рублей;
- за серебряную — 67,6 тысячи рублей;
- за бронзовую — 40,96 тысячи рублей.
Напомним, бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей.
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