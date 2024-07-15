Казань попала в топ-10 рейтинга городов России по вводу жилья в 2023 году

Фото: Максим Платонов

По данным исследования РИА «Новости», в 2023 году в России было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше показателя предыдущего года. При этом 44% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста строительства жилья в городах ускорился и составил 9%.

Лидерами по объемам введенного жилья стали Москва (7,3 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,48 млн). Следом идут Краснодар (3,3 млн кв. м), Новосибирск (прирост 1,88 млн кв. м), Екатеринбург (+1,86 млн), Тюмень (+1,38 млн), Казань (+1,33 млн), Ростов-на-Дону (+1,25 млн) и Уфа (+1,2 млн). За прошедший год эта группа расширилась на два города.

Меньше всего жилья строится в крупных городах Севера и Дальнего Востока. Самый низкий показатель в 2023 г. в Мурманске — 3,1 тыс. кв. м, что на 32,5% меньше, чем годом ранее. В Нарьян-Маре объем строительства за прошедший 2023 год составил 8,4 тыс. кв. м., в Магадане — 11,8 тыс., в Биробиджане —13 тыс., в Петропавловске-Камчатском — 15,3 тыс.

По итогам 2023 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,8 кв. метра на человека. Во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Ханты-Мансийска, этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Напомним, в Татарстане общий план по вводу жилья в республике выполнен на 77%. Введено 2 млн 420 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Минстроя.