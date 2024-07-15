Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин совершил очередную рабочую поездку в зону специальной военной операции. В текущем году это уже третья по счету командировка духовного лидера мусульман Республики Татарстан к местам проведения спецоперации.

По информации Духовного управления мусульман Татарстана, делегация смогла добраться до трех военных частей, несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения.

— Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей. Там они провели встречи с солдатами из республики и других регионов России, пообщались с ними, ответили на их вопросы, рассказали проповеди, поддержали морально, познакомились с условиями их пребывания, проживания и службы, посмотрели их блиндажи и молельные помещения, — сказано в сообщении управления.

Всего в зоне СВО делегация пробыла трое суток.