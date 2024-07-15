У мошенников в Татарстане появилась новая схема обмана пенсионеров

Фото: Василий Иванов

66-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, которые использовали новую схему, связанную с продлением медицинского полиса.

Злоумышленники позвонили женщине, представившись сотрудниками пенсионного фонда, и сообщили о том, что срок действия ее полиса истекает. Затем они убедили пенсионерку назвать коды из СМС-сообщений, якобы необходимые для продления документа. После этого ей позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил о том, что неизвестные получили доступ к ее счетам через портал «Госуслуги». Чтобы сохранить средства, мошенник предложил перевести их на «безопасный» счет. Поверив звонившему, пенсионерка перевела 250 тыс. рублей на указанные счета.

Только после этого женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Нижнекамскому району напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми людьми. Не стоит сообщать им коды и пароли, поступающие в сообщениях, и переводить деньги на неизвестные счета. В случае получения подобных звонков необходимо немедленно связаться с банком по телефону, указанному на оборотной стороне карты.

Анастасия Фартыгина