В Казани будущий детский парк на Кремлевской набережной назовут «Елмай»

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Будущий детский парк в Казани назовут «Елмай». За такой вариант проголосовали жители города в ходе онлайн-опроса, сообщает пресс-служба мэрии.

На втором месте по популярности оказался вариант «Айда парк», а на третьем — «Су баласы». Всего в голосовании, которое походило с 28 июня по 12 июля, приняли участие 6 383 казанцев.

Новое пространство расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Татарстана.

Стоит напомнить, что презентация нового парка на набережной состоялась 29 марта. По заверению создателей он станет одним из самых больших в Казани. Само открытие общественного места планируется ко Дню города.