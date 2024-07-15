Татарстан сократил государственный долг на 334 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным пресс-службы Министерства финансов Республики Татарстан, государственный долг региона за июнь 2024 года сократился на 333,7 млн рублей и на 1 июля составил 109,9 млрд рублей.

Основную часть госдолга республики составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 100,9 млрд рублей, что составляет 91,8% от общего объема на начало июля.

Остальные 8,2% госдолга приходятся на обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

Анастасия Фартыгина