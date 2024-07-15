В России предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в колледжи и техникумы

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что результаты экзаменов после девятого класса необходимо учитывать при поступлении учащихся в колледжи и техникумы, сообщает РБК.

Анзор Музаев отметил, что конкурс в некоторые техникумы сейчас выше, чем в высшие учебные заведения. По его словам, аттестат не всегда отражает реальные знания выпускников, так как есть случаи, когда ученикам дают «красивые» оценки, чтобы они не шли в десятый класс. Это создает неравенство при поступлении в техникумы, где выпускники будут конкурировать с более сильными учениками.

Сейчас ученики девятых классов сдают Основной государственный экзамен (ОГЭ) по четырем предметам: два обязательных и два по выбору. Чтобы получить аттестат, ученик должен сдать ОГЭ и получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Результаты ОГЭ не учитываются при поступлении в средние специальные учебные заведения — колледжи и техникумы, в которые выпускники поступают на основе среднего балла аттестата об образовании.

Стоит напомнить, что в начале июля первый заместитель председателя Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена.