В Казани приговорили к условному сроку в 3,5 года основательницу сети детсадов «Егоза»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес обвинительный приговор по делу директора и учредителя ЧОУ «Центр образования «Егоза» и матери четырех детей Натальи Реснянской. Ее признали виновной по трем статьям и наказали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, передает из зала суда журналист «Реального времени».



Также суд удовлетворил гражданский иск Минобрнауки Татарстана к подсудимой в размере 1 млн 65 тысяч рублей.

На заседание подсудимая пришла в сопровождении мужа и сына-студента, который недавно повредил ногу.

Напомним, в прениях гособвинитель запрашивал для подсудимой 6 лет лишения свободы по двум эпизодам дела. По третьему — о неправомерных действиях при банкротстве — представитель прокуратуры предлагал прекратить уголовное преследование за истечением срока давности. Суд назначил по этому эпизоду штраф в 100 тысяч рублей и освободил от наказания.



Сама Наталья Реснянская и ее адвокат Ильгам Шарапов в ходе процесса настаивали — состава и даже события преступления в этом деле нет, следствием неверно трактуются нормы законодательства о банкротстве по первым эпизодам дела и не принимаются во внимание решения арбитражных судов, которыми уже установлено — на момент вменяемых директору «Егозы» действий признаков банкротства у ее организации не было. Как не было и долга перед инициатором уголовного дела — АО «Сувар-Казань».

Взамен неуплаченной задолженности кредитор вернул себе здание детсада в ЖК «Лесной городок», которое в итоге пустует пятый год. Тогда как дело о банкротстве ЧОУ «Егоза» прекращено еще в 2023 году в связи с погашением требований кредиторов на 52 млн рублей.



Что касается эпизода с бюджетными средствами, то, по версии защиты, в основу обвинения легли не списки воспитанников частного детсада, что прилагались к заявлению на получение субсидии за оказание образовательных услуг, а табели посещаемости детей. Последние при расчете субсидии для частных садиков не используются и не являются документами финансовой отчетности.

В последнем слове и прениях Реснянская заявляла: уголовное дело воспринимает как способ давление на нее в арбитражных спорах, а сами споры и наращивание долгов всеми возможными способами сравнивает с рейдерством. По мнению защиты, конечной целью банкротства организации должна была стать продажа восьми квартир в ЖК «Магеллан», объединенных в единое пространство, в котором ранее работал еще один детский садик «Егозы». В ходе конкурсного производства это имущество выставлялось на торги одним лотом по цене в 50—60 млн рублей, тогда как последняя экспертиза провела оценку каждой квартиры, после чего итоговая цена этих активов «Егозы» поднялась до 118 млн рублей.

После прекращения процедуры банкротство ЧОУ смогло повторно реализовать эти квартиры в сентябре 2023 года. Но теперь «Сувар» повторно оспаривает и эти сделки.



Вкратце напомним версию СК и прокуратуры по данному делу, которую сторона защиты считает «выдранной из контекста большого массива обстоятельств»: