Экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем «Шелкового пути»

Фото: Динар Фатыхов

Заключительный, 11-й этап ралли-рейда «Шелковый путь» завершился в ночь на 15 июля в Улан-Баторе.

Первое место занял экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Богдана Каримова, который преодолел дистанцию за 2 часа 41 минуту и 17 секунд. Вторым с отставанием в 2 минуты 37 секунд финишировал белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Экипаж Дмитрия Сотникова пришел третьим с отставанием 4 минуты и 9 секунд.

По итогам общего зачета Дмитрий Сотников занял первое место, а его партнер по команде «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал вторым. Сергей Вязович занял третье место.

Для Дмитрия Сотникова это уже пятая победа в ралли-рейде «Шелковый путь». Ранее он выигрывал гонку в 2013, 2017, 2021 и 2022 годах. Кроме того, Дмитрий является двукратным победителем ралли «Дакар».

Напомним, на десятом этапе в зачете грузовиков победил российский экипаж Эдуарда Николаева, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».

В этом году гонка «Шелковый путь» состояла из 11 этапов и проходила с 5 июля. Экипажи прошли более 5 000 километров дистанции, из которых почти 3 000 км составили скоростные спецучастки.