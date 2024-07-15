Путин одобрил закон, регулирующий деятельность сетевых организаций

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Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО) в регионах.

Закон вносит изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные акты, вводя понятие системообразующей сетевой компании в регионе и определяя ее функции. В каждом регионе предполагается наличие одной такой компании, за исключением Москвы, где их будет две.

Минэнерго несколько лет работало над созданием концепции подобных компаний, которые бы консолидировали небольшие частные сети в регионах и были бы ответственными за надежность энергоснабжения.

Основная ТСО будет выполнять функции по эксплуатации бесхозных сетей и сетей тех собственников, которым не установят тариф. Также она будет заниматься ликвидацией последствий аварий по решению региональных штабов.

Критерии для определения основной ТСО в регионе утвердит правительство. Основная сетевая компания сможет компенсировать свои расходы через тариф, но не все затраты будут учтены. Например, расходы, уже учтенные в плате за технологическое присоединение, в тариф не попадут.

Кроме того, Владимир Путин ранее подписал закон, предусматривающий списание российским регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Это позволит субъектам сохранить около 200 млрд рублей ежегодно с 2025-го по 2028 год.



Анастасия Фартыгина