В Елабужском районе Татарстана изменили границы территории

Фото: Динар Фатыхов

На заседании Совета Елабужского района Татарстана было принято решение о корректировке границ района. Это сделано для того, чтобы привести их в соответствие с границей республики, смежной с границей Удмуртии. Соответствующее решение опубликовано на портале правовой информации.

В рамках этого решения были приведены в соответствие границы района Татарстана и входящего в его состав села Большешурнякское. Эти изменения направлены на обеспечение более точного отражения административных границ в официальных документах и на картах.

Напомним, поселок Чебакса, который находится на северо-востоке республики на реке Киндерке в пределах Советского района, может стать объектом культурного наследия.