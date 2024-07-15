В России завершился весенний призыв граждан на военную службу

Фото: Максим Платонов

В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. В российскую армию направили 150 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Большинство призванных граждан будут зачислены в учебные соединения и воинские части. На месте службы они будут осваивать современную технику и получат военно-учетную специальность. Отслужившие призывники своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Стоит отметить, что по итогам осеннего призыва в ВС России на обучение было направлено 130 тыс. человек. Также для комплектования научных рот было направлено 340 выпускников вузов страны.