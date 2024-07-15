Экс-вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков стал главным тренером «Сокола»

Фото: Динар Фатыхов

Сергей Рыжиков назначен на должность главного тренера футбольного клуба «Сокол», базирующегося в Казани.

43-летний специалист имеет богатый опыт работы: он был двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина», дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России, входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в командах «Ахмат» и «Химки», а также возглавлял тамбовский «Спартак» в дивизионе «Б» Второй лиги.

Ранее футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей. Спустя три дня у команды появился потенциальный покупатель.