Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку вместе с правительством. Однако до вступления в должность нового кабинета министров Каллас продолжит выполнять свои обязанности, сообщает RT с отсылкой на портал ERR.



Она заявила, что на должности столкнулась с «кризисами ранее небывалого масштаба». На внеочередном заседании правительства премьер-министр и все правительство подали в отставку. Президент Алар Карис получил заявление об отставке от Каи Каллас.

Напомним, что на саммите в Брюсселе 25 июня лидеры стран Евросоюза приняли решение о выдвижении новых кандидатур на ключевые должности. Так, вместо Жозепа Борреля на пост главы дипломатии Евросоюза предложена кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас.