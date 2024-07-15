УНИКС покинул сербский ассистент главного тренера Джордже Варагич

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС и ассистент главного тренера Джордже Варагич приняли решение о прекращении сотрудничества. Причиной стал переход специалиста в другой клуб, пишет пресс-служба команды.

39-летний сербский специалист возглавлял юниорскую команду казанского клуба с 2019 года. Осенью 2021 года Варагич пополнил тренерский штаб УНИКСа, где в составе команды стал чемпионом Единой Лиги ВТБ и России (2023), а также серебряным призером (2024) и обладателем бронзовых медалей турнира (2022).

Напомним, стало известно, что казанский клуб на один сезон продлил контракт с главным тренером команды Велимиром Перасовичем. Он возглавляет УНИКС с лета 2021 года.