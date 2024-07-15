Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава российского «Яндекса»

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Яндекс» завершила процедуру реструктуризации — нидерландская компания Yandex N.V., которая владела российским «Яндексом», полностью вышла из состава акционеров группы, продав бизнес консорциуму российских инвесторов и менеджеров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» с отсылкой на заявление компании.

До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Новым основным владельцем «Яндекса» стал ЗПИФ «Консорциум.Первый». Вероятным новым названием Yandex N.V. станет Nebius Group. Этот вопрос еще предстоит согласовать акционерам.

Тикером «Яндекса» на Московской бирже будет YDEX. Торги акциями начнутся в следующую среду, 24 июля. В компании пообещали, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт.

Кроме того, по данным источников Bloomberg, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож будет назначен гендиректором Nebius Group. Однако представитель Yandex N.V. отказался комментировать эту информацию.

Напомним, что в мае 2024-го порядка 68% акций были проданы консорциуму акционеров.