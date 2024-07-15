В учебные заведения Татарстана закупят госсимволику на 80,7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки Татарстана выступит заказчиком закупки государственной символики в государственные учреждения республики. На эти цели из бюджета республики выделят 80 786 991 рубль.

С нового учебного года, который стартует 1 сентября 2024 года, в России вступит в силу закон, согласно которому размещение государственного флага стало обязательным в детских садах, школах, колледжах, техникумах и вузах, независимо от формы собственности. Его подписал президент страны Владимир Путин.

Как выяснило «Реальное время», планируется закупка флагов и гербов Республики Татарстан для 1 117 школ в 35 районах, а также во всех крупных городах Татарстана. Среди них:

135 школ, гимназий и лицеев Казани;

14 учебных заведений в Альметьевске;

58 в Набережных Челнах;

35 в Нижнекамске;

все остальные распределены между другими районами Татарстана.

Стоит напомнить, что в прошлом году школы республики закупали более 4,5 тысячи символов государственной символики России и РТ. Прошлая закупка проводилась в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Что собираются закупать?

Флаг Республики Татарстан (для флагштока) — 1 117 штук.

Согласно объекту закупки, государственный флаг Татарстана размерами 120х240 см, при этом он предназначен для использования на уличных флагштоках. Кроме того, флаг должен быть устойчивым к воздействию: температуры воздуха (от +50 до -50 градусов); солнечного света и атмосферных осадков (не выцветать и не изменять форму); сильного ветра (не рваться).

Уличный флагшток: 1 117 штук высотой девять метров.

Настольный флагшток с одним флагом Республики Татарстан — 11 170 шт.

Отношение ширины флага к его длине должно соответствовать 1:2. Размер флага: 12х24 см ±1 см. Предназначен он для использования на торжественных мероприятиях, круглых столах, презентациях, выставках.

Протокольный флаг Республики Татарстан — 1 117 штук.

Отношение ширины флага к его длине аналогично настольному флагштоку. Размер флага составит 80х160 см ±1%, 75х150 см ±1%. Изготовить планируют из атласа, габардина или сатена.

Большой и малые гербы Республики Татарстан — по 1 117 штук.

Государственный герб Татарстана представляет собой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрамление из татарского народного орнамента, в основании которого надпись «Татарстан», крылья состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков. Большой герб будет диаметром 62 см, малый — 40 см.

Олег Исаков