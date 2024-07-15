Звезда сериала «Слово пацана» сыграет главную роль в новой экранизации «Руслана и Людмилы»

Актер Рузиль Минекаев, известный по проекту «Слово пацана», и актриса Алена Долголенко исполнят главные роли в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила». Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила» уже не раз становилась основой для фильмов. Первая картина, снятая в 1914 году, утеряна, а самую известную экранизацию — двухсерийный фильм — в 1972 году снял Александр Птушко.

Режиссером новой экранизации выступит Егор Чичканов. Основной блок съемок проекта начнется весной 2025 года, а в прокат фильм выйдет в 2027 году.

Напомним, что в начале июля стало известно о том, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не планируют продолжать проект. Главный герой сериала Рузиль Минекаев вошел в число победителей рейтинга российского Forbes «30 до 30».