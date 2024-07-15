В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов
Гидрометцентр Татарстана предупредил, что с 16 по 22 июля в некоторых районах республики сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), а в отдельных западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Это означает, что существует высокий риск возникновения возгораний из-за сухой и жаркой погоды.
Напомним, предыдущее штормовое предупреждение было объявлено 11 июля. Некоторые города республики накрыли ливни и сильный шквалистый ветер 20—24 м/с.
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