Встреча Путина и Орбана, потери Татарстана из-за жары — до 5 млрд, новый премьер Британии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 5 июля.
- Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились сегодня в Москве впервые с февраля 2022 года. Орбан поблагодарил Путина за возможность провести встречу и отметил, что Венгрия скоро будет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог с Россией и Украиной. После встречи с Орбаном Путин заявил, что обсуждал с ним возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Орбан рассказал о своих недавних переговорах в Киеве, а Путин отметил, что Россия выступает за полное завершение конфликта на озвученных ею условиях.
- Кабмин Татарстана на три недели ввел ограничения на посещение лесов и движение транспорта для обеспечения пожарной и санитарной безопасности. Аномальная жара, которая фиксируется по всей России, не обошла стороной и Татарстан. Максимальная температура в Казани сегодня составила +36 градусов. Аграрии республики из-за аномальной жары могут понести большие убытки, сообщил «Реальному времени» зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии Тахир Хадеев. Убытки сельчан могут достичь 5 млрд рублей. По его словам, потери зерновых культур могут составить почти 500 тысяч тонн.
- Кир Стармер, лидер Лейбористской партии, официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Сегодня король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. Действующий премьер-министр Риши Сунак объявил о своей отставке после поражения Консервативной партии на выборах в парламент.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании объявил о повышении выплаты желающим заключить контракт на СВО в республике до 1,5 млн рублей. Сумма будет складываться из выплат от Татарстана, Минобороны России, а также городов и районов Татарстана.
- В Татарстане ЦИК завершила проверку списков кандидатов на выборы в Госсовет. На участие в выборах документы представили четыре региональных отделения политических партий. От «Новых людей» на выборы пойдут 44 кандидата, от «Единой России» — 57, от ЛДПР — шесть, от «Справедливой России» документы представили 47 кандидатов. Всего документы представили 240 человек, из них 154 — по единому избирательному округу, 86 — по одномандатным округам.
- Депутаты от партии «Новые люди» предложили увеличить срок действия водительского удостоверения до 15 лет. По их словам, инициатива направлена на поддержку добросовестных водителей, которые не были виновниками ДТП, — это позволит им не проходить медицинское освидетельствование и сбор документов в течение более длительного срока.
- Министерство просвещения России предложило снять ремейки 30 советских фильмов и экранизировать 15 произведений русской литературы. Среди них: «Летят журавли», «Иван Грозный», «Война и мир», «Судьба человека» и другие. В Союз кинематографистов РФ поступило письмо с предложениями Минпросвещения о производстве художественных фильмов, которые будут способствовать воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти.
- В исполкоме Казани поручили усилить полив городских растений из-за жары. По словам мэра города, ежедневно к этой работе привлекают около 40 единиц техники. А всего по городу высажено более 260 тысяч деревьев.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел ряд выездных мероприятий. Он посетил детский лагерь «Сосенка» в Кукморском районе Татарстана, где осмотрел, как прошла реконструкция к летнему сезону. После этого глава республики отправился на новый молочный комплекс на 1 500 голов, а также ознакомился с ходом строительства молочного комплекса в Кукморе. Новый комплекс будет рассчитан на 4 800 голов дойного стада.
- Сегодня днем в казанском аэропорту произошло столкновение буксира-толкача и самолета, который готовился к выполнению рейса SU 794 Казань — Анталья. По предварительной информации, причиной столкновения стала техническая неисправность. В результате инцидента самолет получил повреждение фюзеляжа, при этом пострадавших нет.
- Дымовую трубу на территории бывшей Алафузовской фабрики в Казани захотели признать объектом культурного наследия. Ее возвели в 1895 году, она расположена в центральной части бывшей фабрики на улице Гладилова, 53. За время существования труба утратила фрагменты кладки.
Ключевые события 863-го дня специальной военной операции на Украине
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР.
- Бойцы группы «Запад» освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области.
- «Южная» группировка войск активными действиями освободила населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр ДНР.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1 364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники.
Олег Исаков
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.