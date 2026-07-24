Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Это пятое понижение с начала года

Фото: Айдар Раманкулов

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку с 14,25 до 14% годовых. Это пятое понижение с начала года.



Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября.

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;

11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;

29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;

27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;

10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;

21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;

16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;

21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;

15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;

15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;

17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;

15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;

26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;

13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых;

25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);

20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;

14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;

6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;

25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;

12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;

24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;

19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых;

13 февраля 2026 года — понижение с 16% до 15,5% годовых;

20 марта 2026 года — понижение с 15,5% до 15% годовых;

24 апреля 2026 года — понижение с 15% до 14,5% годовых;

19 июня 2026 года — понижение с 14,5% до 14,25% годовых.

Галия Гарифуллина