Новости экономики

21:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Набиуллина: «Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров»

15:20, 24.07.2026

Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, добавила глава Банка России

Набиуллина: «Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров»
Фото: скриншот из видео "Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года" с сайта Центробанка

Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Это заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

— Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли, — сказала Набиуллина.

Бензин является важным товаром-маркером, подчеркнула она.

Напомним, по прогнозу совета директоров ЦБ, в связи с произошедшим значимым ростом цен на топливо годовая инфляция в России составит 6—7% в 2026 году. Во втором квартале текущее повышение с поправкой на сезонность составило в среднем 5% в пересчете на год.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть513.3
  • Нижнекамскнефтехим45.55
  • Казаньоргсинтез44.8
  • КАМАЗ48.2
  • Нижнекамскшина30.65
  • Таттелеком0.537