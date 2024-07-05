Татарстан увеличил единоразовые выплаты контрактникам до 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Татарстанские добровольцы в зоне СВО получат до 1,5 млн рублей

Раис республики Рустам Минниханов на республиканском совещании озвучил решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане. Теперь единовременная выплата может доходить до 1,5 млн рублей. Сумма складывается из выплат от республики — 1,05 млн рублей, Минобороны РФ — 195 тысяч, городов и районов Татарстана — до 300 тысяч. Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля 2024 года.

Повышенные выплаты получат не только татарстанцы, изъявившие желание пополнить ряды бойцов СВО, а также жители других регионов России и иностранные граждане, независимо от их фактического места жительства. Кандидатам помогут с проездом до Татарстана и до места несения службы.

Гражданам других стран и их семьям помогут получить ИНН и гражданство РФ. На время заключения контракта и прохождения медосмотра предоставляется жилье и питание. Само оформление на службу занимает от нескольких часов до двух дней максимум. Также будет проведено боевое слаживание подписавших контракт в Татарстане.

«Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту»

Подписать контракт и получить 1,5 млн рублей единовременно могут также мобилизованные и срочники. В рядах вооруженных сил ждут и мужчин, и женщин. На СВО нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть. В данный момент продолжается набор в именной батальон «Батыр», который будет охранять новые территории.

Контрактникам от Татарстана перед отправкой выдается полный набор всех необходимых вещей и армейская аптечка с медикаментами. Поэтому самим бойцам ничего покупать не придется.

Новые выплаты — еще одна беспрецедентная мера поддержки контрактников и их семей в Татарстане, сообщили в руководстве республики.

«Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Помимо финансовой помощи, новым контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

1,5 млн рублей можно получить, заключив контракт с МО в Татарстане до 31 июля 2024 года. Сделать это можно в любом городе или районе республики.



Олег Исаков