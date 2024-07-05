В Исполкоме Казани поручили усилить работу по поливу городских растений

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил городским службам продолжить работу в усиленном режиме по поливу деревьев. Это связано с установившейся жарой, которая может негативно сказаться на состоянии растений и дорожного полотна.

— Ежедневно к выполнению этой задачи привлекают порядка 40 единиц техники. Всего на балансе муниципалитета числится свыше 260 тысяч деревьев, растущих вдоль улично-дорожной сети и в местах массового отдыха, — передает пресс-служба мэрии города.

В городе для сохранения нормативного состояния асфальта ежедневно поливают и проезжую часть. Дорожному полотну требуется охлаждение при температуре воздуха выше 25 градусов. В противном случае асфальтобетон потеряет свою прочность, что небезопасно для автомобилистов.

Напомним, сегодня и завтра, по прогнозу Гидрометцентра, на территории Татарстана температура воздуха местами повысится до +37 градусов. Из-за аномальной жары в Казани на улице Девятаева повредились рельсы.