Губернатор Марий Эл отреагировал на ДТП с подростками в Татарстане

Погибшие дети оказались жителями республики

Фото: Динар Фатыхов

Губернатор Марий Эл Юрий Зайцев выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в ДТП в Зеленодольске. Отметим, что все погибшие, по предварительным данным, оказались жителями Марий Эл.

— Выражаю соболезнования родителям, близким и друзьям погибших. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить вашу боль. Разделяю горечь утраты с каждой семьей, — написал он в своем канале в «Максе».

Напомним, что речь идет про ДТП, в котором автомобиль «Шевроле» врезался в дерево и загорелся. В салоне находилось семь человек: шесть человек погибло, один госпитализирован.



Никита Егоров