Немецкий производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве
Акционеры отказались предоставить дополнительное финансирование
Германский производитель аккумуляторов и батареек Varta подал заявление о банкротстве, сообщил Reuters представитель районного суда Штутгарта.
— Испытывающая трудности компания планирует пойти на такой шаг после того, как ее акционеры — производитель спортивных автомобилей Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер — отказались предоставить дополнительное финансирование, — сообщает «Интерфакс».
Ключевые кредиторы, включая Deutsche Bank, намерены взять под контроль прибыльный бизнес по выпуску бытовых батареек, а Тойнер заинтересован в подразделении по производству микроаккумуляторов.
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