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Немецкий производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве

15:46, 24.07.2026

Акционеры отказались предоставить дополнительное финансирование

Немецкий производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве
Фото: Реальное время

Германский производитель аккумуляторов и батареек Varta подал заявление о банкротстве, сообщил Reuters представитель районного суда Штутгарта.

— Испытывающая трудности компания планирует пойти на такой шаг после того, как ее акционеры — производитель спортивных автомобилей Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер — отказались предоставить дополнительное финансирование, — сообщает «Интерфакс».

Ключевые кредиторы, включая Deutsche Bank, намерены взять под контроль прибыльный бизнес по выпуску бытовых батареек, а Тойнер заинтересован в подразделении по производству микроаккумуляторов.

Ранее Татарстан занял 5-е место в России по числу банкротств компаний во втором квартале 2026 года.

Вадим Вахрушев

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