В Татарстане оштрафовали 33 водителей за превышение вредных выбросов из авто

Проверочная операция продлится до 30 сентября

Фото: Динар Фатыхов

С начала операции «Чистый воздух» в Татарстане было проверено 2 145 автомобилей. У 33 транспортных средств выявлено превышение допустимых норм выбросов, что составляет 1,5% от общего числа проверенных машин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Операция началась 1 июня и продлится до 30 сентября. Проверки проводятся совместно с Управлением Госавтоинспекции МВД по Татарстану, а с 2024 года к ним также присоединилось Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент проверено 1 850 легковых автомобилей, 107 грузовиков и 188 автобусов. Большинство нарушений было зафиксировано у автомобилей с бензиновыми двигателями — зарегистрировано 26 случаев. Кроме того, пять автомобилей оказались с дизельными двигателями, а два — с газомоторными.

На 17 июля операция охватывает 16 муниципалитетов республики, среди которых Верхнеуслонский, Чистопольский, Буинский, Нижнекамский, Азнакаевский, Арский, Лениногорский, Тукаевский, Менделеевский, Елабужский, Балтасинский, Тюлячинский, Сабинский и Альметьевский районы, а также города Казань и Набережные Челны.

С владельцами автомобилей, у которых обнаружено превышение выбросов, сотрудники министерства проводят разъяснительные беседы и составляют протоколы об административных правонарушениях.

Операция «Чистый воздух» осуществляется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось, как Татарстан переживает кризис системы ОСАГО. Водители отмечают дефицит запчастей и долгий ремонт.

Никита Егоров