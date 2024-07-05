ЦИК Татарстана заверила республиканские списки кандидатов в Госсовет

Фото: Реальное время

Центральная избирательная комиссия Татарстана заверила списки кандидатов на выборы в Государственный Совет республики. Решение было принято сегодня в рамках 55 заседания ЦИК РТ.

Документы для выдвижения кандидатов представили четыре региональных отделения политических партий: «Новые люди», «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

От «Новых людей» в выборах примут участие 44 кандидата, от «Единой России» — 57, от ЛДПР — 6, а от «Справедливой России — Патриотов — За правду» — 47. Всего документы представили 240 кандидатов, из них 154 — по единому республиканскому избирательному округу и 86 — по одномандатным округам.

Напомним, список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госсовет Татарстана возглавил Фарид Мухаметшин. Подробности об итогах праймериз по выборам в Государственный совет республики можно узнать в материале «Реального времени».