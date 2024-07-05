Рустам Минниханов посетил детский лагерь «Сосенка» в Кукморском районе Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой в Кукморском муниципальном районе. Он осмотрел оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка», где прошла реконструкция к летнему сезону.

Благодаря дополнительным корпусам в одну смену здесь смогут отдыхать до 160 детей. Главе республики показали обновленные объекты лагеря, включая медицинский пункт. Всего за летний сезон в «Сосенке» отдохнут 554 ребенка — будет организовано четыре смены.

На объекте к летнему сезону прошла реконструкция, построены дополнительные корпуса. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Во время визита Рустам Минниханов пообщался с участниками одной из смен. Среди них были победители школьных олимпиад и спортивных соревнований.

Недавно он поведал чистопольского ветерана Великой Отечественной войны. В ходе своего визита он поздравил Накипа Хайруллина со столетием и наградил медалью «100 лет образования ТАССР», а также подарил ему памятный подарок.