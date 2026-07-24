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Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до конца октября

18:47, 24.07.2026

Граждане обеих стран могут находиться в республике до 30 дней

Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до конца октября
Фото: Реальное время

Правительство Черногории утвердило поправки к положению о визовом режиме, которые продлевают безвизовый въезд для граждан России и Белоруссии до 31 октября 2026 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном пресс-службой Кабинета министров.

— Въезжать, пересекать территорию транзитом и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действительного проездного документа, выданного компетентными органами этих государств, — передает ТАСС.

Ранее Черногория анонсировала введение виз для россиян.

Вадим Вахрушев

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