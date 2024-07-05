Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Сегодня король Карл III поручил ему сформировать правительство.
Напомним, действующий премьер-министр Риши Сунак объявил о своем уходе с поста главы правительства после поражения Консервативной партии на выборах в британский парламент.
В результате выборов уверенную победу одержала Лейбористская партия, получив 410 мест в государственном управлении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.