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Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

14:25, 05.07.2024

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Сегодня король Карл III поручил ему сформировать правительство.

Напомним, действующий премьер-министр Риши Сунак объявил о своем уходе с поста главы правительства после поражения Консервативной партии на выборах в британский парламент.

В результате выборов уверенную победу одержала Лейбористская партия, получив 410 мест в государственном управлении.

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