Владимир Путин и Виктор Орбан провели переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Москве впервые с 1 февраля 2022 года. Венгерский премьер прибыл в страну сегодня днем. Он заявил, что его визит носит «мирный» характер.

В ходе встречи Путин предложил обменяться мнениями по развитию двусторонних отношений в условиях ситуации на Украине. Президент России также выразил желание ознакомиться с позицией Венгрии и ЕС по конфликту и представить детали предложений Москвы по мирному урегулированию конфронтаций.

— Я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров, — заявил Путин.

Стороны пришли к мнению, что, несмотря на спад товарооборота между Россией и Венгрией, у них все равно есть потенциал для развития сотрудничества. Москва и Будапешт имеют совместные «солидные проекты», отметили участники диалога. Так, в марте текущего года с Виктором Орбаном встречался раис Татарстана Рустам Минниханов. В рамках прошедшего дипломатического форума они обсудили широкий круг вопросов, в том числе регионального сотрудничества.

Виктор Орбан поблагодарил Владимира Путина за возможность провести встречу. Он назвал ее особенной и отметил, что Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной.

— Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Хотел бы знать вашу позицию относительно важных для Европы вопросов. Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми, — сказал премьер-министр.

