Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак заявил о своем уходе с поста главы правительства. Об этом стало известно после выборов в британский парламент, на которых уверенную победу одержала Лейбористская партия. Она получила 410 мест в государственном управлении.

— Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя, — приводит слова Сунака телеканал Sky News.

На своем посту он находился с октября 2022 года, после того как Лиз Трасс объявила об отставке со своей должности.

Кир Стармер, лидер партии, победившей на выборах в парламент, становится премьер-министром страны. На ближайшие 14 лет он будет формировать правительство Великобритании.