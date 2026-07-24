За неделю в Татарстане подешевели яйца и ряд овощей

Однако подорожали сахар и курица

Фото: Олег Тихонов

За неделю в Татарстане яйца подешевели на 2,4%, до 74,39 рубля за 10 штук в среднем. Также в республике за тот же период стали дешевле сметана (-2,14%, до 294,4 рубля за 1 кг), кефир (-2%, до 99,4 рубля за 1 кг) и свинина (-1,6%, до 345,2 рубля за кило), следует из данных Татарстанстата.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также в регионе снизились цены на ряд овощей. Речь идет о картофеле (-2,6%, до 72,6 рубля за 1 кг), луке (-2,7%, до 61 рубля), свекле (-3,5%, до 45,6 рубля). Также в списке подешевевших овощей — морковь, огурцы и помидоры, цены на которые опустились за неделю до 10,5%.

В свою очередь, сильнее всего в Татарстане за неделю подорожали сахар (+2,7%, до 75,4 рубля за 1 кг) и охлажденная курица (+2,1%, до 227 рублей за 1 кг).

Никита Егоров