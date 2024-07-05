В Казани дымовую трубу на территории бывшей фабрики Алафузова признают объектом культурного наследия

В Казани дымовую трубу на территории бывшей Алафузовской фабрики признают объектом культурного наследия. Результаты историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.

На данный момент труба не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником объекта является ООО «Агропромышленная корпорация «Казанский лен».

Объект возвели в 1895 году. Он расположен по адресу: ул. Гладилова, д. 53, лит. а3, в центральной части бывшей фабрики.

Цокольная часть восьмигранной кирпичной трубы оформлена угловыми лопатками, которые переходят в широкий фриз и ступенчатый карниз. За время существования объект утратил фрагменты кладки и несколько кирпичей.

В Верхнеуслонском районе Татарстана признали объектом культурного наследия здание спиртзавода маркизов Паулуччи. Эксперты провели историко-культурную экспертизу и пришли к выводу, что завод и спиртохранилище необходимо включить в реестр объектов культурного наследия.