Госдолг Татарстана уменьшился на 7,6 млрд рублей за месяц

Динамика связана со списанием части основного долга по реструктурированным бюджетным кредитам

По состоянию на 1 июля 2026 года госдолг Татарстана составляет 74 млрд рублей. За месяц объем задолженности сократился на 7,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уменьшение объема госдолга произошло в основном в связи со списанием части основного долга по реструктурированным бюджетным кредитам. Это было сделано в рамках реализации механизма списания двух третей задолженности субъектов РФ перед федеральным бюджетом, следует из сообщения.

Отмечается, что из упомянутой суммы 66,3 млрд рублей — это госдолг Татарстана по федеральным бюджетным кредитам, а 7,6 млрд — обязательства по предоставленным госгарантиям республики.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета в Татарстане растет, а коэффициент рождаемости — падает. Предприятия республики призвали пересобрать меры поддержки сотрудников при рождении детей так, чтобы «они были ощутимы».

Никита Егоров