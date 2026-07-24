Житель Татарстана обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 244 млн рублей

Мужчина подделывал декларации и переводил 1,2 млрд рублей по ложным основаниям

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя республики. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств.

— По данным следствия, с 2019 по 2024 год он уклонился от уплаты НДС на 244 млн рублей, подделывая декларации и переводя 1,2 млрд рублей по ложным основаниям, — сообщает Генпрокуратура России.



Частично ущерб уже погашен — 75 млн рублей. Также на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 174 млн рублей. Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее ГУ ФССП по Татарстану предупреждало о росте числа мошеннических схем.

Вадим Вахрушев