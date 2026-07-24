В Казани осудили мошенника, продававшего воздух под видом телефонов
Суд дал ему 2 года условно
19-летний житель Казани признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Приговор вынес суд, сообщает прокуратура Татарстана. Молодой человек предложил своему знакомому купить партию сотовых телефонов, пояснив, что собирается заняться перепродажей.
— В действительности злоумышленник заниматься перепродажей сотовых телефонов не планировал. В результате потерпевшему причинен ущерб на сумму 456 тыс. рублей, — сообщает ведомство.
Вину он признал, ущерб возместил полностью. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Ранее судебные приставы Татарстана предупреждали о новом виде мошенничества.
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