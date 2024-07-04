Жара бьет рекорды: в России зафиксировано 38 температурных рекордов за сутки

Фото: Максим Платонов

В России зафиксировали 38 новых температурных рекордов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, температурные рекорды были установлены в разных городах России и других странах.

Так, в Москве воздух на базовой метеостанции ВДНХ прогрелся до +32,7 градуса, превысив прежнее достижение революционного 1917 года на 0,5 градуса. Также рекордные значения температуры были зафиксированы в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Чебоксарах, Туле, Рязани, Орле, Тамбове, Пензе, Херсоне, Воронеже, Донецке и Луганске.

Самый высокий рекорд установлен в Луганске — там столбики термометров поднялись до +38,7 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году, и он был ниже на 3 градуса. А самый давний рекорд, почти столетний, обновлен в селе Нерчинский завод Забайкальского края. Новый максимум для 3 июля теперь составляет +35,7 градуса (предыдущий рекорд был установлен в 1926 году).

Напомним, вчера в Мамадышском районе Татарстана зафиксировали аномальную жару — воздух раскалился до +46 градусов.